’Nouri neurologisch beter’

„Als ik het ga vergelijken met voorheen, dan gaat het op dit moment veel beter. Zijn neurologische status is beter dan maanden geleden”, vertelt Abderrahim tegen de NOS, waar zondag een uitgebreid interview met de familie van Nouri te zien is.

Dertien maanden geleden zakte Ajacied Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd in elkaar. Zijn broer heeft ook slecht nieuws. „Lichamelijk gaat het minder. Er is achteruitgang. Dat is puur omdat hij niet beweegt”, aldus Abderrahim. „Hij is bedlegerig. Hij kan niet op eigen kracht zijn lichaam bewegen. Alleen zijn hoofd.”

Eerbetoon van Ajax-fans. Ⓒ Shutterstock

Communicatie: ’Doe je mond open’

De oudste broer van ’Appie’ Nouri spreekt tijdens het interview samen met zijn jongere broer Mohammed, en zijn vader. Ze vertellen dat Nouri niet alleen in bed ligt. „Hij komt er weleens uit, om in zijn rolstoel te zitten”, zegt Abderrahim. „Voorheen was dat moeilijk. In het begin ging dat goed, daarna weer erg moeilijk; veel ups en downs. (...) Ik wil niet in details treden, maar hij heeft het heel zwaar gehad.”

De familie kan inmiddels communiceren met ’Appie’. „Sinds december, januari is zijn bewustzijn iets beter. Als je hem dingen vraagt, bijvoorbeeld ’doe je mond open’ of ’bevestig dit met je wenkbrauw’, dan doet hij dat. ”