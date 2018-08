Eindelijk baby na ’3 miskramen, 4 jaar proberen en 1616 prikken’

Patricia en Kimberly O'Neill wilden uitbeelden hoe moeilijk de weg naar hun pasgeboren baby is geweest. Ze hebben in totaal 1616 injectienaalden gebruikt voor een ivf-behandeling. Drie keer had het stel en miskraam.

Ze besloten een bijzondere foto te laten maken, waarin de baby temidden van tientallen injectienaalden ligt. Het beeld gaat viraal. Zo is de pijn omgezet in iets moois: veel sociale mediagebruikers zien de foto als symbool voor hoop.

Naalden

Fotograaf Samantha Packer stond perplex toen ze de jonge, en nu dolgelukkige ouders ontmoette. „Ze hadden wel gevraagd of ze naalden mee mochten nemen”, vertelt ze tegen de NOS. „Maar het stel kwam met twee dozen vol injectienaalden aanzetten!”

Vier jaar lang probeerden de ouders een kind te krijgen, via ivf. De miskramen hakten erin, maar de ouders in spe gaven niet op. Drie weken geleden zag dochtertje London het levenslicht. De regenboogkleuren op de foto zijn een eerbetoon aan haar overleden broertjes en zusjes.

Herkenning

Gebruikers herkennen het verhaal van Patricia. „Ik krijg zelf acht prikken per dag. We zijn ook van plan ze te bewaren”, schrijft iemand. „Deze foto laat zo veel schoonheid en kracht zien.”