Lombok opnieuw getroffen door aardbeving

Volgens een woordvoerder van het nationale rampenbureau zijn er nog geen berichten over schade of slachtoffers. In de buurt van het dorp Belanting zijn aardverschuivingen ontstaan, zo is te zien op video-opnamen van het Internationale Rode Kruis.

Lombok, dat ten oosten ligt van het vakantie-eiland Bali, is sinds 29 juli getroffen door een reeks aardbevingen en naschokken. Op 5 augustus kwamen op het eiland ruim 460 mensen om het leven door een aardbeving met een kracht van 6,9. Gevreesd wordt dat dat aantal verder zal oplopen. Zeker 1350 mensen zijn gewond geraakt en meer dan 350.000 dakloos. De schade wordt geschat op meer dan 300 miljoen euro.

Bewoners van Lombok melden dat de beving sterk voelbaar was aan de oostkant van het eiland. Ⓒ Google Maps

