Man spuugt bloed in gezicht helpende agent

Het incident gebeurde rond 3.00 uur in de Brabantse stad waar het dezer dagen kermis is. Agenten troffen de man met een bebloed hoofd aan in de Molenstraat. „Echter keerde de man zich gelijk tegen de politie en werd zeer agressief en beledigde hen meermaals met de meest verschrikkelijke ziekteverwensingen”, schrijft de politie op Facebook. Vermoedelijk was de man zwaar onder invloed van drank en drugs.

De politieagenten zijn zeer ontdaan.