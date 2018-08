Zware aardbeving lijkt Fiji ongeschonden te laten

Ⓒ Google Maps.

Fiji - Fiji is zondag getroffen door een zware aarbeving. De beving had een kracht van 8.2 op de schaal van Richter. Dat meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. Het epicentrum lag op zo’n 560 kilometer diepte op minder dan 70 kilometer ten oosten van het eiland Lakeba. Er lijkt geen sprake te zijn van schade of gewonden.