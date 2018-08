Miljoenen moslims op bedevaart naar Mekka

De bedevaart naar Mekka is verplichte kost voor iedere moslim die de reis kan betalen. Je moet de pelgrimstocht een keer in je leven hebben gemaakt. Heb je geen geld of kamp je met gezondheidsproblemen, dan mag je verstek laten gaan.

Centraal staat de Kaäba, het vierkante gebouw midden op het plein van de Grote Moskee dat volgens de islamitische overlevering door Ibrahim en Ismaël zou zijn gebouwd. In de Kaäba, het Huis van God, ligt de Zwarte Steen, die afkomstig zou zijn uit het Paradijs.

Tegen de klok in, zeven keer om Kaäba heen

De pelgrims lopen tegen de klok in zeven keer om Kaäba heen. Er zijn meer rituelen. Zo reizen de pelgrims naar de vlakte van Mina waar ze de dag doorbrengen in gebed en meditatie. Ook gaan de gelovigen naar de berg Arafat, waar de profeet Mohammed zijn laatste preek hield. Aan het eind van de week keren de bedevaartgangers terug naar Mina, waar ze zeven stenen gooien naar een stenen pilaar die de duivel symboliseert.

Deelnemen aan de bedevaart naar Mekka is niet zonder gevaar. Twee jaar geleden brak er paniek uit en kwamen volgens officiële cijfers 769 pelgrims om het leven. De niet-officiële cijfers gingen uit van tweeduizend doden. In 2006 leidde paniek in de menigte tot de dood van ruim 350 mensen.

Nederlandse moslims

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken reizen naar schatting tussen de 4000 en 5000 Nederlandse moslims af voor de hadj. De ambassade in Riyad en het ministerie in Den Haag verlenen consulaire bijstand als die nodig is. „In het verleden is dit enkele keren voorgekomen, bijvoorbeeld bij sterfgevallen”, laat het ministerie weten.

De bedevaart kan flink in de papieren lopen. Een rondgang langs de websites van de verschillende reisaanbieders laat prijzen zien tussen de 4400 en ruim 6000 euro euro voor twee tot drie weken in een vijfsterrenhotel.

De website Health Services van de KLM geeft de bedevaartgangers tips over gezondheid en maatregelen om die op peil te houden. Zo heeft Saudi-Arabië de vaccinatie tegen meningitis (hersenvliesontsteking) verplicht. Het risico op besmetting met meningokokken is tijdens de bedevaart groter, omdat er veel mensen in grote groepen dicht op elkaar bijeen zijn.

Buitenlandse Zaken besteedt in het reisadvies voor Saudi-Arabië speciale aandacht voor de hadj.