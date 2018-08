Nederlander (66) krijgt 17 jaar cel in VS na oplichting

Peter R. verzocht mensen geld te investeren in een project en beloofde hen het geld terug te geven. Maar in plaats daarvan stak de Nederlander het geld in zijn zak. Samen met zijn toenmalige vrouw Heleen P. roofde hij zo miljoenen in de periode van 1998 tot 2010.

Telkens als de oplichting aan het licht leek te komen opende R. een nieuwe zaak onder een andere naam. Projecten als ’Oxford Savings Club’, ’AceInvest’, ’MiAmigo Services’, ’Dollar Dazzler’ en ’X-Wire’ beloofden de klanten geld terug te betalen met een rente van 4,2% per dag. Ook werden investeerders soms gedeeltelijk uitbetaald om hen aan het lijntje te houden.

Internationale praktijken

Om hun illegale praktijken af te schermen, werkten de twee Nederlandse oplichters vaak samen met bedrijven uit Amerika en andere landen, waaronder Groot-Brittannië, Nederland en Panama.

Peter R. en Heleen P. werkten via PayPal-accounts en gebruikten diverse valuta en internationale bankrekeningen. Ook had Peter R. zich een pseudoniem aangemeten en noemde hij zichzelf Pedro Dispenza. Onder die naam regelde hij een paspoort met de Belizaanse nationaliteit en een rijbewijs voor zichzelf.

Veroordeling Heleen P.

Zowel Peter R. als Heleen P., beiden uit het Noord-Hollandse Wieringerwerf, zaten een straf uit in Nederland, terwijl in Amerika hun rechtszaken in behandeling waren. Na hun straf in Nederland moesten zij zich individueel verantwoorden voor de Amerikaanse rechtbank. Heleen P. werd in 2015 schuldig verklaard voor haar rol in de oplichtingspraktijken, zij kreeg vijf jaar gevangenisstraf opgelegd. Deze straf zit zij, na een jaar in de Amerikaanse gevangenis, verder uit in Nederland.

In aanvulling op zijn 204-maanden tellende gevangenisstraf kreeg Peter R. ook te horen dat hij 900.000 dollar moet betalen aan zijn slachtoffers en daarnaast 3,2 miljoen dollar aan verdwenen geld moet ophoesten.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Amerikaanse autoriteiten, met uitgebreide medewerker van de Nederlandse Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).