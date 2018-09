Israël sluit grensovergang met Gaza

Ⓒ AFP

EREZ - Israël heeft zondag de grens met de Gazastrook bij de stad Erez gesloten na de gewelddadige botsingen vrijdag tussen Palestijnen en Israëlische troepen. De grensovergang in het noorden van de Gazastrook is nog wel open voor humanitaire hulp, journalisten en hulpverleners, deelde de Israëlische instelling voor activiteiten in de Palestijnse gebieden (Cogat) mee.