Een wereldreis maken? Koop dan voor ongeveer 22 mille deze ultieme wereldreiziger, de Russische UAZ Bukhanka die sinds kort in Nederland verkrijgbaar is. Hoe stuurt deze echte terreinbus met zijn vierwielaandrijving op ons beschaafde wegdek? Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma ging op avontuur met deze oerbus die bijna onveranderd is sinds de jaren zestig.