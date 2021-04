Politie doet onderzoek bij notariskantoor na mogelijke beschieting

Medewerkers van het kantoor ontdekten de gaten in het raam donderdagochtend en waarschuwden de politie, vertelt de kantoormanager. „We weten niet of het tegen ons gericht is of tegen passanten.” Ook hij kan niet met zekerheid zeggen dat het om kogelgaten gaat. „Het onderzoek is nu gaande.”

Forensisch specialisten van de politie doen onderzoek bij het pand van notaris Lont en Lalmahomed.