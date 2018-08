Van der Weijden is halverwege, bestelt pizza funghi

De pizza werd hem aangereikt bij een brug nadat het begeleidingsteam via sociale media om het hartige eten had verzocht. „Maarten heeft honger en als Maarten honger heeft dan heeft hij grote honger.” Bij elke brug of dorp wordt de zwemmer aangemoedigd door drommen mensen.

Spierpijn

De oud-olympisch kampioen heeft inmiddels 100 kilometer gezwommen. Hij moet er nog 100. Het is bedoeling dat hij maandag rond 19.00 uur in Leeuwarden aankomt. Of dat lukt, is de vraag. Zondagmorgen moest Van der Weijden noodgedwongen enkele uren pauzeren omdat hij enorme spierpijn had.