Rusland verloor ’al 75.000 soldaten’, zegt de VS: klopt dat wel?

Financieel

Staalmaker ArcelorMittal voorziet toename vraag, lichte omzetgroei

Staalmaker ArcelorMittal heeft over zijn tweede kwartaal een bedrijfsresultaat van $5,16 miljard geleverd, iets onder wat de markt had verwacht. De producent voorziet een groeiende vraag naar staal voor de langere termijn en neemt het Braziliaanse Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) over.