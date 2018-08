Hoogzwangere minister fietst naar ziekenhuis voor bevalling

Genter (38), politica voor de Groene Partij, plaatste zelf een foto van haar bijzondere verhaal op Instagram en schreef daarbij: „Prachtige zondagochtend om een fietsrit te maken, naar het ziekenhuis, voor een inleiding om te bevallen.”

„Mijn partner en ik zijn gaan fietsen omdat er niet genoeg plek was in de auto voor de mensen die me aan wilden moedigen,” schrijft de Nieuw-Zeelandse. „Maar het zorgt er ook voor dat ik in een opperbest humeur raak.”

Enkele weken eerder beviel, Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, van een dochtertje. Zij was de eerste premier ooit die beviel tijdens de ambtsperiode.