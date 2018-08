Vijf arrestaties na steekpartij Eindhoven

De politie kreeg een melding van een ruzie in een woning aan de Bennekelstraat. Een 36-jarige man liep met steekwonden naar buiten, waar hij op straat in elkaar zakte. In de woning bevonden zich nog twee mannen uit Heeze (56 en 57 jaar) die eveneens snijwonden hadden. De drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

In de woning waren een bewoner en en 56-jarige man uit Eindhoven die bij de steekpartij betrokken waren. Zij zijn ook aangehouden.

Over de aanleiding voor de ruzie kon de politie nog niets zeggen.