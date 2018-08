Miljoen mensen ontheemd in Kerala

Ruim 100.000 mensen zijn door de watermassa’s afgesneden. Volgens de minister probeert de overheid via de lucht drinkwater, voedsel en geneesmiddelen naar hen te brengen.

Bij de langzaam afnemende regenval is het nu zaak om voor de overlevenden te zorgen en de situatie onder controle te krijgen. Tienduizenden wachten nog steeds op daken om hulp. In de regio, die ook populair is bij toeristen, zijn meer dan veertig rivieren buiten hun oevers getreden, tachtig dammen doorgebroken en veel bruggen ingestort. Op veel plaatsen zijn er geen telefoonverbindingen en geen elektriciteit meer en bestaat gevaar voor epidemieën. Het contact met afgelegen gebieden is moeilijk, meldde het crisisteam.

Sinds 8 augustus strijden de inwoners van Kerala tegen de watermassa’s. Ze zijn gewend aan hevige regenval tijdens het moessonseizoen, maar dit jaar zijn ze ongewoon zwaar.

