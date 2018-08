Ruzie in ’Polenhotel’ escaleert: drie gewonden

Ⓒ De Vries Media

Marknesse - De politie is in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt voor een conflict aan de Repelweg in Marknesse. Drie bewoners van het complex zouden ruzie hebben gekregen. De situatie escaleerde en een steekpartij volgde. Drie personen zijn gewond geraakt. Dat bevestigt de politie.