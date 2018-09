Lees ook: ’Je óuders gingen op vakantie, en jij mocht mee - bij gratie Gods’

Op de foto’s op internet zag onze agriturismo er prachtig uit. Toen we aankwamen bleek dat de eigenaar een beroerde fotograaf was. In werkelijkheid was de plek waar we onze vakantie zouden doorbrengen nog vele malen mooier dan op de plaatjes.

Honger

Jubelend bekeken we de plek die we de komende drie weken 'thuis' zouden noemen. Als je uit het raam van ons appartement keek, zag je de heuvels van het prachtige Val d’Orcia. We zouden rode wijn gaan drinken in Montepulciano, Pienza bezoeken en ons vergapen aan de Duomo, we zouden dineren tot we erbij neervielen.

Terwijl we dit plechtig aan elkaar beloofden, lag onze jongste (3) te slapen op de achterbank van de auto. De Toscaanse zon kietelde zijn blonde krulletjes. Toen onze gastvrouw hem zag, sloeg ze haar handen voor haar mond. Onze bambolotti was prachtig, zei ze. Hij leek volgens haar op een cherubijntje. Ze aaide hem over zijn bol. Chagrijnig deed hij zijn linkeroog open. Toen hij de Italiaanse oma zag die hem uit zijn siësta had gehaald, schrok hij en zette het keihard op een schreeuwen. "Hij heeft denk ik honger", zei mijn vrouw.

Italiaanse tokkies

Dat kon wel kloppen. Het was ook al half zeven. Etenstijd. Althans in Nederland. In Toscane denken ze daar heel anders over. Daar gaan ze pas om negen uur aan tafel. De enige plek waar iets te eten was, was die pizzeria in het dorp. Daar zat het tot de nok toe vol met toeristen met hongerige kinderen. De avond bleek een voorbode voor wat ging komen.

Ja, we hebben rode wijn gedronken in Montepulciano. Een slok welteverstaan. Toen had de kleine man per ongeluk in zijn broek gepoept en moesten we het terras schielijk verlaten. De Duomo van Pienza vond hij welgeteld drie minuten leuk. Toen bleek dat hij binnen niet mocht rennen, zette hij het op een schreeuwen.

Alleen de dag waarop we naar een oud zwemparadijs vol glijbanen gingen, verliep helemaal vlekkeloos. Dolblij zat hij in het water te spelen. Die middag, in dat verlopen, kokend hete golfslagbad tussen de ondergetatoeëerde Italiaanse tokkies, hadden we eindelijk vakantie.