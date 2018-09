’Ik zie opgespoten lippen en afgetrainde, oude armen’

Lees ook: De scholen beginnen weer! 5 tips om je gezin voor te bereiden

Ik weet niet hoe ze in dit pittoreske, Toscaanse dorp beland zijn, maar naast ons in de osteria zit een dozijn Desperate Housewives. De Amerikaanse vrouwen zijn luid. De I was like's vliegen over tafel. Er is werkelijk alles aan gedaan om de gemiddelde leeftijd naar beneden te halen. Ik zie opgespoten lippen en er steken afgetrainde, oude armen door de haltertops.

Klassieke signora

De hairextensions zijn er professioneel ingezet. Dat is mijn vermoeden, aangezien de dames het haar van kruin tot taille even dik hebben, doorgaans al niet haalbaar voor gezonde meisjes van 16. Nu geniet ik graag van de good times van een ander, maar dit irriteert.

Gelukkig ben ik niet de enige. De Italiaan tegenover ons geeft z’n knappe vrouw, een klassieke signora, een knipoog en zegt: 'Maak je niet druk, schat, het zijn maar Amerikanen.'

Toyboy

Het clubje vrouwen doet me denken aan Under The Tuscan Sun: een zoetsappige film uit 2003 over een Amerikaanse vrouw die haar overspelige man ontvlucht en in Toscane belandt (kan de beste overkomen). Ze valt keihard voor de charmes van Marcello, een Italiaanse toyboy.

Hier zitten ze dan, de herboren, single 50+ dames: een united front van lotgenoten die een reis door Italië maakt. Waarschijnlijk hebben ze Parijs, Londen en Amsterdam al in een moordend tempo gezien, waarna ze zichzelf bij thuiskomst 'Europa-specialist' noemen.

Wanhoop

Het liefst laten ze zich door een goddelijke vakantieliefde rondleiden, maar omdat dit type vrouw slechts in groepsvorm bestaat, is een romance onmogelijk. Met z’n allen vormen ze één wolk wanhoop, een gigantisch afschrikmiddel.

Ondanks het dagelijkse hardloopuurtje, de soya latte decaf en het paleo-dieet - It’s sooo life changing - hebben ze nooit echte amore gehad. 'Hoe meer je de focus op de buitenkant legt, des te verder raak je van je ziel verwijderd', aldus Fabio, mijn tafelgenoot en goede Italiaanse vriend. Hij heft steevast zijn wijnglas wanneer hij iets belangrijks heeft gezegd. Dus nu ook.

Mama

'Een vrouw is op haar mooist wanneer ze blij is met zichzelf. Het lijkt me vermoeiend wanneer ze geobsedeerd is door sporten en alleen maar groente naar binnen werkt', zegt de meest homoseksuele man die ik ken.

Al was hij vroeger 'ook bijzonder gek op de vrouwtjes, hoor'. Tja, het is een Italiaan. Die zijn vaker biseksueel dan je denkt en houden ziekelijk veel van hun mama: de vrouw die op haar zestigste de borsten tot onder de navel heeft hangen en de hele dag in de keuken staat.

Uitdijen

'Thuiskomen doe je met een slank poppetje. Als ze eenmaal is veroverd, dan mag de echtgenote haar leven in het teken zetten van het gezin. En koken! Het geeft toch niks dat ze wat uitdijt? De kinderen zijn al gebaard', zei Fabio eens om me uit de tent te lokken.

Ineens zwaait de keukendeur open, de mollige chef stapt vrolijk op iedereen af om een praatje te maken. Hij heeft een glimmend kaal hoofd, een van de zweetdruppels blijft op zijn wang liggen.

Een Amerikaanse wil met hem op de foto. De rest lacht, als een boer met kiespijn. Zij die zo vurig hoopten op een Marcello die ze uit de oppervlakkigheid zou kussen. But all they got was a sweaty chef.

