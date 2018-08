Angst op Lombok voor zondagen: ’Iedereen raakte weer in paniek’

Ⓒ Peduli Anak

LOMBOK - Het Indonesische eiland Lombok is zondag rond het middaguur wederom opgeschrikt door twee aardbevingen. Veel woningen zijn al beschadigd of ingestort door de reeks aardbevingen van de laatste weken en mensen slapen in tenten. Toch zat de schrik er zondag weer goed in. „Het gebeurde weer op een zondag, heel apart”, vertelt Sekar Jong (18), die alle aardbevingen heeft meegemaakt. „Het is zo zielig om te zien, iedereen raakt elke keer compleet in paniek.”