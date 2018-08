Misbruik in Rooms-Katholieke Kerk ’schuld van homo’s’

Dat zei de kardinaal in een interview met de voorzitter van de christelijke organisatie Catholic Action for Faith and Family. Het gesprek vond plaats nadat bekend was geworden dat duizenden kinderen in Amerika jarenlang zijn misbruikt door zo’n driehonderd priesters in de staat Pennsylvania.

Het misbruik is volgens hem geen fout van de kerk, maar het zijn „daden die komen door de homoseksuele cultuur. Die heeft de kerk beïnvloed en moet worden uitgeroeid.”

„Seksualiteit is alleen tussen de man en de vrouw.” Burke raadt ouders ook aan om kinderen uit de buurt van homo’s en homoseksuele familieleden te houden.

De kardinaal vindt niet dat de kerk toe is aan een drastische hervorming of dat er strengere controles moeten komen. De regels zijn volgens hem al duidelijk genoeg.

