Dit is de nieuwe drugsbaas van de wereld

En de nieuwe koning is net zo wreed als zijn voorganger. Nemesio Oseguera Cervantes is een voormalig agent en huurmoordenaar. Hij is de leider van het machtige Jalisco New Generation Cartel (CJNG).

Het kartel handelt in methamfetamine, heroïne en cocaïne.

El Mencho staat nu boven aan de lijst van meest gezochte kartelbazen van Noord-Amerika. Voor informatie die tot zijn arrestatie kan leiden, delen de Mexicaanse autoriteiten intussen 30 miljoen peso (bijna 1,4 miljoen euro) uit.

Cervantes weet al tien jaar uit handen van de politie te blijven. Hij wordt daarbij geholpen door zijn duizenden trouwe volgelingen, die de wegen afzetten met gestolen voertuigen telkens als de ordediensten hun leider op het spoor zijn. Bij één van die blokkades kwamen vijftien agenten om het leven. „Ze functioneren als een paramilitaire organisatie”, zegt Paul Craine, hoofd van de Drug Enforcement Administration (DEA), in de New York Post. „Ze tonen graag hoe machtig ze zijn.”

Na de arrestatie van El Chapo vielen veel drugsbendes uit elkaar. El Mencho stapte in dat gat.

Cervantes begon als kleine drugsdealer naast zijn werk als agent in Jalisco. Hij sloot zich aan bij het Milenio-kartel. In 2010 greep hij de macht. Zijn echtgenote is inmiddels wel opgepakt.

