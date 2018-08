Vrouw slaat overboord op cruiseschip en wordt tien uur later gered

Onduidelijk is waarom de Engelse zaterdag rond middernacht ver voor voor de kust van Kroatië in het water terechtkwam. Ze was passagier van het cruiseschip Norwegian Star. Het schip was onderweg naar Venetië.

De Kroatische kustwacht startte een grote zoekactie in de Adriatische Zee. Ook een vliegtuig zocht mee. Na tien uur hadden ze beet. De vrouw werd honderd kilometer uit de kust uit het water gevist.

Deze route voer het schip om de overboord geslagen vrouw te zoeken:

De kapitein die haar redde, zegt dat de Daily Mail dat ze ’totaal uitgeput’ was. „We zijn blij weer een mensenleven gered te hebben.” Volgens het ziekenhuis waar ze is opgenomen, maakt ze het goed. De politie bekijkt bewakingsbeelden hoe de vrouw in zee terecht is gekomen.

Sinds 2000 zijn er ruim driehonderd mensen wereldwijd overboord geslagen van een cruiseschip.

