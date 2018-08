Nieuwe zware aardbeving Lombok

De beving was op een diepte van 1 kilometer. Het epicentrum lag op 124 kilometer ten noordoosten van Lombok. Er is geen tsunamiwaarschuwing gegeven.

„Dit was de zwaarste aardbeving van allemaal. De grond trilt nog steeds. Iedereen is bang, de sfeer is om te snijden”, zegt Jeffrey van der Veer, die zich bevindt in de plaats Mataram op Lombok. „Behalve het gerommel van de aardbeving is het nu doodstil. Geen vogel, geen krekel en geen blaffende zwerfhond. Zelfs geen sirene van politie of ambulance.”

De stroom viel uit tijdens de aardbeving. „Een totale blackout”, aldus de Nederlander. „Het is vooral voor de kinderen traumatisch”, zegt Van der Veer, die met zijn vrouw en drie jonge kinderen (3, 5 en 11) op Lombok verblijft. „Gelukkig lag iedereen in de tent te slapen, we zijn veilig.”

Het gezin sliep de afgelopen weken in een tent met nog een paar familieleden. „In totaal 12 man, maar na vanavond zijn we een groep van 45, allemaal mensen die gevlucht zijn.”

Flauwvallen

De 18-jarige Sekar Jong, die verblijft bij haar familie in Mataram, spreekt ook over een „blackout.” Ze was op straat met haar vriend en zag plotseling alle lichten uitgaan, maar de twee hadden nog niet door dat het om een aardbeving ging.

En toen begon de grond te schudden. „We zagen allemaal mensen uit een hotel rennen, schreeuwend en biddend tot God. Een vrouw viel flauw, ik heb haar geholpen en geknuffeld totdat het voorbij was.”

Jong is inmiddels, en na een hevige naschok, bij haar eigen familie. „Iedereen is nu bij elkaar, we denken niet dat we vannacht gaan slapen.”

Elke dag aardbevingen

„Het houdt maar niet op”, vertelt Nederlander Chaim Fedder, die op Lombok een opvangcentrum voor kinderen oprichtte, Peduli Anak. „We hebben elke dag aardbevingen.” Alle gebouwen zijn inmiddels ingestort en de kinderen slapen in tenten. „Ze zijn weer helemaal van streek, maar gelukkig gaat het goed met ons.”

Nederlander Jilke moest na de zwaarste beving haar hotel in Mataram verlaten. „Iedereen werd geëvacueerd. Mensen waren in paniek. Het hotel adviseert mensen om op straat te blijven.”

Na de zwaarste aardbeving tot nu toe. „Iedereen is bang, de sfeer is om te snijden”. Ⓒ Jeffrey van der Veer

Rond het middaguur (lokale tijd) werd het eiland ook al opgeschrikt door twee aardbevingen. Het begon met een beving met een kracht van 5,4, die werd gevolgd door een aardbeving met een kracht van 6,3.

Lombok, dat ten oosten ligt van het vakantie-eiland Bali, is sinds 29 juli getroffen door een reeks aardbevingen en naschokken. Op 5 augustus kwamen op het eiland ruim 430 mensen om het leven door een aardbeving met een kracht van 6,9. In totaal zijn er de afgelopen maand zo’n 40 bevingen geteld.

Bekijk ook: Lombok opnieuw getroffen door aardbeving