Treinstoring nekt terugreis bezoekers reuzen

Volgens ProRail is de bovenleiding over een lengte van ongeveer een halve kilometer naar beneden getrokken door een trein. De spoorbeheerder meldt via Twitter met man en macht te werken om het spoor ernaast vrij te krijgen van bovenleidingdraden, „zodat de bezoekers van #giantsroyaldeluxe richting Zwolle kunnen.”

Ook het traject Zwolle-Groningen wordt geraakt door de problemen met de bovenleiding. Er worden bussen ingezet. De vervoerder riep mensen met bestemming Zwolle en verder rond 16.45 uur op vanwege toenemende drukte niet meer naar station Leeuwarden te gaan.

Mensen die de reuzen wilden bekijken, werden zondag opgeroepen met het openbaar vervoer te komen, omdat de toegangswegen naar Leeuwarden vol liepen.

