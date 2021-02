Gruwelzaak in wildpark: zeldzame giraffen geëlektrocuteerd

De overheidsdienst Kenya Wildlife Service heeft een onderzoek gelast naar de situatie ter plekke.

Waarschuwing: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Het is niet voor het eerst dat deze dieren in het Afrikaanse land gruwelijk aan hun einde komen door onzorgvuldig geplaatste of slecht onderhouden elektriciteitsmasten. Volgens de KWS lopen er in Kenia bijna 29.000 giraffen rond, waarvan slechts iets meer dan 600 Rothschilds.