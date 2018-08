Dit stel was 13 uur getrouwd

Scott, een 41-jarige electricien, voelde zich al een tijdje niet lekker: problemen met de spijsvertering, waar hij medicijnen voor slikte. Die hielpen maar weinig, zo schrijft de Bristol Post. Sterker nog, op donderdag 9 augustus vond Michelle haar verloofde thuis uitgeteld op de grond. Na het weekeinde, op maandag 13 augustus, kwam het vonnis: slokdarmkanker in de laatste fase. Prognose: misschien nog weken, maar eerder nog slechts dagen.

Michelle wist één ding zeker: er moest getrouwd worden, en snel ook. Die trouwplannen hadden ze al enige tijd, want Scott was de liefde van haar leven. Attent en zorgzaam voor haar en voor haar kinderen, een betere man zou ze nooit meer vinden. In amper een dag organiseerde Michelle haar bruiloft. In het wit, zoals het hoort. Met gasten en taart en alles erop en eraan, dankzij de hulp van familie en vrienden. Alleen het ’zij leefden nog lang en gelukkig’ ontbreekt. Amper dertien uur later overleed Scott.

Nu deelt Michelle Plumley - ze heeft de achternaam aangenomen van haar man - haar verhaal, in de hoop dat mensen met haar lot zijn begaan en willen bijdragen aan de begrafeniskosten. „Ik hoopte en dacht zeker nog 20 jaar met hem te hebben.” Op een door haar opgezette GoFundMe-pagina was zondagavond 19 augustus al een kleine 3300 Pond gedoneerd. Ruim voldoende voor een begrafenis. Maar helaas niet voor een gelukkig einde.