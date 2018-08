Duizenden schreeuwen Van der Weijden moed in

Zo kwamen zijn eigen dochters, sprinter Churandy Martina en cabaretier Claudia de Breij Van der Weijden aanmoedigen vanaf boten. „Maarten is fan van Claudia. Hij wist niet dat ze er zou zijn, dat was een grote verrassing voor hem”, vertelt zijn woordvoerder.

Zo worden meer dingen georganiseerd om de zwemmer door „de hel van het noorden heen te helpen”, aldus de zegsman. Omdat Van der Weijden opziet tegen de tweede nacht, gaan diverse brandweerkorpsen uit de omgeving het water bijlichten met grote lampen. Ook boeren gaan dat doen met hun tractors.

Met de sportieve prestatie lijkt het goed te gaan, nadat Van der Weijden zaterdag vertraging opliep door spierpijn. „Hij zwemt goed, in een iets lager tempo dan gisteren, maar in een redelijk stabiel tempo van 3 kilometer per uur.”

In Harlingen nam hij een cheque van 95.000 euro in ontvangst, om vervolgens door te zwemmen richting Franeker. Het totaalbedrag dat de actie oplevert voor elf kankeronderzoeken wordt pas later bekend. Het is de bedoeling dat Van der Weijden maandagavond in Leeuwarden arriveert, na drie dagen zwemmen met slechts enkele korte slaap- en rustpauzes tussen de bedrijven door.