Femen beschadigt bloementapijt in Brussel

Iedere twee jaar verandert de Grote Markt in Brussel in een bloemenzee. Dit jaar kozen twee leden van Femen de locatie uit voor een protestactie. Ⓒ AFP

BRUSSEL - Twee actievoerders van de feministische protestgroep Femen hebben in Brussel een tapijt van bloemen beschadigd. Ze deden dat tijdens een protest tegen de opsluiting van een migrantengezin in een gesloten centrum. Een Servische moeder zit daar met haar vier kinderen in afwachting van hun uitzetting naar Servië.