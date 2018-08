Moeder en dochter in kritieke toestand na aanval met hamer

Het gaat om de vermoedelijk geestelijk gestoorde Joe Xuereb, die zijn slachtoffers niet kende. De twee vrouwen, moeder en dochter van 64 en 30 jaar, hebben verwondingen die overeenkomen met een bijzonder gewelddadige aanval. In de nabijheid is een hamer gevonden, die waarschijnlijk is gebruikt om de verwondingen toe te brengen.

De vrouwen werden rond het middaguur aangevallen bij Adderley Gardens in het zuidoosten van de Engelse hoofdstad. Zij verkeren in kritische toestand in ziekenhuizen in de nabijheid.

De politie jaagt intussen met man en macht op Xuereb en roept het publiek op de man niet te benaderen, maar meteen de autoriteiten in te lichten. Xuereb is gevaarlijk, zo bewijzen de verwondingen van de slachtoffers. Bij een van de vrouwen is het gezicht er ’half afgeslagen’, zo zegt een getuige tegen de Daily Star. „Ik probeerde het een beetje bij elkaar te houden. Ik werd gewoon misselijk. Als je het op televisie zou zien, zou je het toestel uitzetten.”