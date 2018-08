Politie: dancefeest Decibel ’niet zo rustig’

Anders dan in voorgaande jaren is bij het evenement dit weekend geen politie aanwezig, omdat die actie voert. De niet-opgepakte meldingen gaan onder meer over drugshandel en -gebruik, zegt Van de Kamp. Om hoeveel meldingen het gaat, weet hij nog niet. Volgens de ACP-voorzitter wordt dat maandag bekeken, aangezien het evenement ook zondagavond nog plaatsvindt.

Burgemeester van Hilvarenbeek Ryan Palmen zei in de nacht van zaterdag op zondag nog dat het festival zonder problemen verloopt. Als het gaat om opstootjes en mensen die van het terrein zijn verwijderd, is het de rustigste editie sinds het festival in 2006 voor het eerst werd gehouden, zei Palmen.

„Wij zijn minder euforisch dan de burgemeester”, reageerden de politiebonden via Twitter. „Wij kijken er toch even anders naar”, zegt ook Van de Kamp. „Wij hebben genoeg meldingen en informatie dat er meer aan de hand is dan wordt gesuggereerd door de burgemeester”, zegt de ACP-voorzitter.