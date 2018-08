Politie en burgemeester botsen om dancefeest

Die opmerking lijkt tegen het zere been van de politie, die niet aanwezig is op het festivalterrein omdat de politie dit weekeinde actie voert. Particuliere beveiligers voeren nu de toegangscontrole uit en dat verliep volgens de gemeente prima.

De bonden lieten in een reactie dan ook weten dat Decibel niet zo rustig verloopt als Palmen heeft laten weten. De politie heeft diverse meldingen rondom dancefestival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek laten liggen, zo meldden onder anderen voorman van politiebond ACP Gerrit van de Kamp en regiovoorzitter van de Nederlandse Politiebond Koen Simmers zondagavond.

Anders dan in voorgaande jaren is bij het evenement dit weekend geen politie aanwezig, omdat die actie voert. De niet-opgepakte meldingen gaan onder meer over drugshandel en -gebruik, zegt Van de Kamp. Om hoeveel meldingen het gaat, weet hij nog niet. Volgens de ACP-voorzitter wordt dat maandag bekeken, aangezien het evenement ook zondagavond nog plaatsvindt.

Burgemeester van Hilvarenbeek Ryan Palmen zei in de nacht van zaterdag op zondag nog dat het festival zonder problemen verloopt. Als het gaat om opstootjes en mensen die van het terrein zijn verwijderd, is het de rustigste editie sinds het festival in 2006 voor het eerst werd gehouden, zei Palmen.

„Wij zijn minder euforisch dan de burgemeester”, reageerden de politiebonden via Twitter. „Wij kijken er toch even anders naar”, zegt ook Van de Kamp. „Wij hebben genoeg meldingen en informatie dat er meer aan de hand is dan wordt gesuggereerd door de burgemeester”, zegt de ACP-voorzitter.

In een reactie op de opmerkingen van Van de Kamp zegt Palmen dat hij denkt dat hij iets meer van de lokale situatie weet dan de ACP-voorzitter. ,,Ik ben er zaterdag van 10.00 tot 02.30 uur geweest. Ik heb zes veiligheidsoverleggen gehad waarbij ook de politie zat. Ik heb Van de Kamp niet op het terrein gezien en heb hem ook niet gesproken’’, aldus de burgemeester. ,,Of er heeft iemand vanuit de politie informatie niet met ons gedeeld maar wel met de vakbond, maar ik denk dat ik het beter weet dan hij.’’

Palmen geeft aan dat na de rustig verlopen zaterdag, het in de nacht van zaterdag op zondag wel wat onrustiger werd, onder meer door meer zogenoemde zorgmeldingen over mensen die de hele dag aan het feesten zijn geweest en vermoeid zijn geraakt. Zondag was het overdag weer rustig, aldus de burgemeester. Wel zijn er drugsdealers door de beveiliging in de kraag gevat. Ook deed iemand zich voor als een beveiliger en probeerde spullen te stelen, maar de dief werd herkend en overgedragen aan de politie.