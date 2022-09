Rutte steekt hand in eigen boezem over Brussels prijsplafond: ’Eerder moeten vragen om verruiming’

In Brussel is juist verbazing nu het kabinet ’Europa’ gebruikt als smoes voor de late en chaotische invoering van een prijsplafond voor energie. Ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) suggereerden dat zo’n maatregel pas sinds vorige week is toegestaan. Maar de Europese Commissie stelt dat het kabinet al veel eerder een prijsplafond had kunnen invoeren. In maart opperde de Europese Commissie immers al een prijsplafond voor kwetsbare huishoudens. Nederland verzette zich in Brussel de afgelopen maanden juist tegen invoering van prijsplafonds een ’ingreep in de markt’.

Dat andere landen als België, Frankrijk en Spanje al eerder wel ingrepen, ligt aan de specifieke energiemarkten in die landen, verdedigt Rutte die koers. Maar „zoals wij Europa interpreteren” lagen er tot deze maand regels die „niet de ruimte lieten om generiek, ongericht te compenseren”, stelt Rutte. De concept-afspraken die vorige week zijn gemaakt in Brussel waren een ’gamechanger’, aldus de premier.

Het kabinet is niet helemaal ’foutloos’, geeft Rutte toe: „Wat ik mezelf verwijt is dat ik niet eerder in de Europese Raad tegen collega’s heb gezegd: moeten we gegeven de snel oplopende energieprijzen meer verruiming mogelijk maken voor mensen op dit punt? Ik was daar gewoon onvoldoende op geïnformeerd of op dat moment deskundig op. Dat zou je mij dus kunnen verwijten.”

Volop kritiek

Overigens klinkt er in de Tweede Kamer nog volop kritiek op het nog incomplete pakket om de energierekening te dempen. Veel is nog onduidelijk, het plan is volgens Rutte ook nog niet ’in beton gegoten’. Zo dreigen huishoudens met elektrische warmtepompen kind van de rekening te worden, zijn er zorgen over grotere huishoudens en mensen die in tochtige huizen wonen.

Ook is nog veel onduidelijkheid over de hoogte van de prijsplafonds. Energiemaatschappijen en Kamerleden uit de coalitie en oppositie hebben twijfels over het plafondbedrag, bijvoorbeeld voor elektriciteit. Kamerleden stelden dat het plafondtarief van 70 cent voor veel huishoudens geen soelaas biedt. Onduidelijk is ook hoe teruglevertarieven (salderen) beïnvloed worden. Daarover worden volgens Rutte de komende dagen nog gesprekken gevoerd voor het plan definitief kan worden vastgesteld. Volgens Rutte wordt ook nog hard gewerkt aan een pakket om energie-intensieve mkb-bedrijven (zoals bakkers) te compenseren. Het kabinet wil dat in november presenteren.