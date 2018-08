Aanhoudingen om bommelding Tilburg

1 / 2 1 / 2 Agenten leiden de arrestanten weg. Ⓒ MaRicMedia

TILBURG - UPDATE 00:26 - Een arrestatieteam van de politie heeft op het treinstation van Tilburg meerdere verdachten aangehouden in verband met een bommelding. Het station was na die melding al uit voorzorg ontruimd. Wat de melding precies inhield, is nog onbekend. Na onderzoek door een explosievenexpert is een tas onderzocht, maar geen explosief gevonden, meldt de politie.