Station Tilburg ontruimd om bommelding

Buiten het station staan mensen te wachten tot ze verder kunnen. Ⓒ MaRicMedia

TILBURG - Een arrestatieteam van de politie heeft op het treinstation van Tilburg meerdere verdachten aangehouden in verband met een bommelding. Het station was na die melding al uit voorzorg ontruimd. Wat de melding precies inhield, is nog onbekend. Ook is nog onduidelijk wanneer het station weer opengaat.