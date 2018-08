Stethoscoop in ere hersteld

Bij nog maar één op de tien bezoeken aan de huisarts wordt de stethoscoop gebruikt. Ⓒ 123RF

Amsterdam - De stethoscoop moet in ere hersteld worden. Belangrijke ziekten, vooral van de hartkleppen, worden niet op tijd gediagnosticeerd doordat men het apparaatje niet meer gebruikt. Een speciaal voor artsen ontwikkelde serious game die als waardevolle nascholing is erkend door de beroepsgroep van eerstelijnsartsen frist de basisvaardigheden op. „Goed leren luisteren kan levens redden”, zegt cardioloog en mede-ontwikkelaar dr. Renée van den Brink.