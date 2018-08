Transgender arbiter voor het eerst als vrouw het veld op

En toch is dat precies wat de 46-jarige scheidsrechter wil blijven doen: wedstrijden fluiten. En dus gaat Lucy Clark als eerste transgender arbiter van de Britse Football Associaton de boeken in.

„Voor de spelers ben ik niet zo bang,” zo vertelde Lucy voorafgaand aan de wedstrijd die ze zou leiden; tussen de vrouwen van Queens Park Rangers en Parkwood Rangers. „Spelers kan ik geel of rood voorhouden, maar de toeschouwers, die kunnen me misschien wel raken. Ik hoop gewoon dat de wereld mij zal accepteren zoals ik ben.”

Lucy weet zich gesteund door haar echtgenote Avril. „Lucy ging al door haar proces toen we in 2010 trouwden. In 2020 zullen we onze huwelijksgeloften herhalen, als ze volledig door haar transitie heen is.”

De speelsters van QPR en Parkwood Rangers hadden geen enkel probleem met de transgender scheidsrechter die haar geliefde roze fluitje - een subtiele verwijzing naar het feit dat ze zich altijd al vrouw had gevoeld - amper hoefde te gebruiken. Lucy deelde een - gele - kaart uit.

Ook Parkwoods coach Harvey Goodhugh vond het geen issue: „Ik wist het niet eens en het maakt ook niks uit. Je hebt overal goede en slechte scheidsrechters.”

En Lucy zelf: „Het ging prima. Was erg leuk. De spelers toonden respect en het was een goede, nette wedstrijd. Ook vanaf de zijlijn alleen maar goede reacties. Vanaf u zullen mensen me alleen nog maar kennen als Lucy.”