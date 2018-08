Bedrijfsleven betaalt afschaffen dividendtaks

Vanaf vandaag overlegt de coalitietop over de begroting voor komend jaar, die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Bij de plannen zal volgens het ministerie van Financiën ook al het voorstel zitten om in 2020 de dividendtaks af te schaffen, die overigens niet door bedrijven maar door aandeelhouders moet worden betaald.

Partijen als SP en PvdA lieten de voorbije week opnieuw merken de aanstaande belastingverlaging voor buitenlandse aandeelhouders van bedrijven als Shell en Unilever niet te pruimen. Het voorstel scheelt de schatkist niet de geplande 1,4 miljard maar mogelijk wel twee miljard euro; het extra geld zal elders bezuinigd moeten worden. Zowel bij VVD, CDA als D66 wordt gesteld dat dit geld niet bij burgers, maar bij het bedrijfsleven zal worden gehaald. „Dat profiteert enorm van de economie”, weet een bewindspersoon.

De VVD was de pleitbezorger van het schrappen van de dividendbelasting. Volgens partijleider en premier Mark Rutte is het voor het vestigingsklimaat noodzakelijk en kiezen bedrijven door het schrappen van de taks sneller voor Nederland. In het Verenigd Koninkrijk kent men bijvoorbeeld geen dividendbelasting. Op zijn persconferentie zei Rutte vrijdag dat het kabinet gewoon verder gaat met het uitvoeren van het regeerakkoord. Ook verantwoordelijk D66-secretaris Menno Snel (Financiën) zegt nog steeds achter de aard van de maatregel te staan.

Door VVD’ers wordt erkend dat de manier waarop het voorstel aan Nederland is gepresenteerd dramatisch is geweest. Meerdere debatten en ineens opduikende memo’s gaven een rommelig en schimmig beeld van de noodzaak van het afschaffen van de taks en de manier waarop de maatregel in het regeerakkoord is gekomen.

Toch wil men er mee doorgaan. De liberalen denken dat het schrappen van de maatregel de oppositie ook niet tevreden zal stellen. „Dan verzinnen ze wel weer iets anders om verontwaardigd over te doen”, weet een betrokkene. Fractieleider Klaas Dijkhoff zei deze zomer in een interview met Elsevier dat de oppositie meer bezig is om Rutte te beschadigen dan dat men inhoudelijk naar het voorstel kijkt.

Verstandig

Dijkhoff zat niet bij de formatieonderhandelingen vorig jaar en toonde zich nooit een enthousiast verdediger van het voorstel. Maar in het interview sprak hij van ’een verstandige maatregel’ en dat ’we er moreel aan vast zitten’, nu Unilever onlangs besloot om het hoofdkantoor niet in Londen maar in Rotterdam te vestigen.

Kabinetsbronnen zeggen elders in de coalitie ook geen nieuwe koudwatervrees over de maatregel te hebben vernomen.

CDA-leider Sybrand Buma verdedigde op zijn partijcongres in juni de maatregel, door er op te wijzen dat oud CDA-ministers De Jager en Wijn er in het verleden ook al op hebben aangestuurd.

D66 is niet blij met de maatregel, maar zegt te staan voor de handtekening onder het regeerakkoord.

De ChristenUnie heeft van meet af aan duidelijk gemaakt het taksvoorstel niet te zien zitten. Voorman Gert-Jan Segers zegt de telefoon op te nemen als Rutte er over zou willen praten, maar lijkt er geen halszaak van te willen maken.

In de Senaat kan er nog wel een kink in de kabel komen, als onder invloed van de verkiezingen van komend jaar sommige Eerste Kamerleden uit de coalitie gaan twijfelen.

Intussen klinkt er in de VVD teleurstelling over de weinige steun die er in de media voor de afschaffing van de dividendbelasting is. Er zou een ’Oranjegevoel’ ontbreken bij met name financieel journalisten, die toch zouden moeten begrijpen dat de maatregel goed is voor de internationale concurrentiepositie van Nederland.

Peiler Maurice de Hond stelde gisteren dat slechts 16 procent van de Nederlanders het schrappen van de dividendtaks steunt. Maar dat waait wel weer over, weet een VVD-minister. „Volgend jaar heeft niemand het er meer over.”