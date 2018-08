Steeds meer fietsongevallen ’over de grens’

„We hebben het dan dus niet over lichte valpartijen waarbij een pleister plakken volstaat, maar over zeer ernstige ongevallen waarbij een ziekenhuis of arts bezocht moest worden”, zegt Suzanne Scharenborg van VHD dat namens een aantal grote verzekeraars optreedt.

Het aantal ongelukken met Nederlandse fietsers in het buitenland neemt schrikbarend toe. Ⓒ foto 123RF

„Het valt ons ook op dat onze hulp vaker bij ongevallen heel ver weg gevraagd wordt, zoals uit Thailand, de Hoorn van Afrika en Turkije”, weet de woordvoerder. „Maar het overgrote deel komt nog altijd uit Duitsland, Frankrijk en Italië. Dat heeft alles te maken met de bergen die je daar aantreft, want de cols in de Pyreneeën en Alpen blijven met name de sportieve wielrenners trekken.”

Fracturen

Het zijn vooral fracturen aan pols, nek, rug en heup die worden opgetekend. „Maar ook medische hulp bij hartinfarcten, hersen-, aangezichts- en tandletsel wordt veel gevraagd”, zegt arts dr. Olav van Puijenbroek van de alarmcentrale. „De oorzaak van het ongeval is vaak terug te voeren op een slechte conditie, fietsbeheersing, materiaal en het niet dragen van een helm.”

"’Dan zie je gelijk dat je geen Dumoulin bent...’"

„Nederlanders zijn gewend aan prachtige fietspaden, maar in Italië kan er ineens een groot gat in de weg zitten”, zegt Scharenborg. „Bovendien gaat de e-bike mee naar het buitenland en geeft mensen de mogelijkheid daar te komen waar ze op eigen kracht niet waren gekomen. En afdalen met een elektrische fiets is vragen om ongelukken, want de berijder is daar vaak niet op getraind en snelheden kunnen dan snel oplopen tot zeker 40 tot 50 km/u. En als je dan valt...”

Mont Ventoux

Van Puijenbroek: „Vakantiegangers kunnen zelf veel doen om niet in de problemen te komen als ze op de fiets stappen. Als je zware inspanningen wilt doen, moet je wel weten of je daar fysiek toe in staat bent. Even de Mont Ventoux oprijden is maar weinig mensen gegeven. Vooraf een inspanningstest doen is dus niet zo gek. Dan zie je gelijk dat je geen Tom Dumoulin bent en wat rustiger moet trappen...”

Volgens de arts lopen 50-plussers meer risico op hart- en vaatziekten. „Veel Nederlanders hebben een zekere mate van aderverkalking in hun kransvaten. Daar kom je pas achter als je een acute onverwachtse pijn op de borst krijgt bij extreme inspanning. We hebben de afgelopen jaren tientallen mensen gezien die opgenomen zijn door aan inspanning gerelateerde hartproblemen. We helpen die patiënten met liefde, maar als ze vooraf een sportkeuring hadden gedaan was het wellicht te voorkomen geweest”, stelt Van Puijenbroek. „Dat was toch veel mooier geweest.”