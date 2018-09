Dilemma’s door droogte

Boswachter Jap Smits stelt vast dat de zwakkere planten de warme zomer niet hebben overleefd. „Maar zo werkt dat in de natuur.” Ⓒ Foto Marcel van Hoorn

Het heeft geregend, de plantjes hebben water gehad en de droogte lijkt voorbij. Of toch niet? Op veel plekken in Nederland is er momenteel nog een neerslagtekort van zo’n 300 millimeter. Mogelijk weten we pas over een aantal jaar hoe groot de schade aan de natuur écht is.