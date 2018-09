Tijdelijke woningen voor Texelaars

Driekwart van de woningen komt uit een fabriek van het Belgische Skilpod, een kwart van het Utrechtse PlekVoor. Vanaf komende maand bouwt Skilpod een speciale productielijn voor de Texelse woningen. „Als wij op volle toeren draaien, dan kunnen we een woning per dag bouwen”, vertelt directeur Filip Timmermans.

Boot

De woningen worden 65 vierkante meter groot en maximaal 5,5 meter breed. Na de bouw gaan ze in hun geheel per boot naar het Waddeneiland en dan over de weg naar de nieuwe wijk Buurtskap De Tuunen, aan de oostzijde van de plaats Den Burg. Daar wordt nu gewerkt aan de grond en infrastructuur. Buitenstaanders zullen mis grijpen bij de toewijzing. Alleen mensen met een economische of sociale band met het eiland komen in aanmerking. De hoop is dat ouderen hun eengezinswoning verlaten voor de nieuwe tijdelijke woning, zodat er meer doorstroming komt in de sociale sector op het eiland.

Wethouder Hennie Huisman-Peelen zegt dat voor tijdelijke woningen is gekozen vanwege het beleid van de provincie Noord-Holland, waar het eiland onder valt. „ De provincie is erg terughoudend in toestemming voor de bouw van woningen in deze regio omdat ze uitgaan van weinig behoefte in de toekomst. Ze zijn bang dat we het hier anders vol bouwen. Dat willen we zelf ook niet. Wij halen die huizen over twintig jaar weg en dan blijft er een mooi landschap over waarin je kunt wandelen en recreëren.”

Opdrachtgever is woningbouwcorporatie Woontij. Volgens directeur Jan van Andel staan op Texel 1400 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Daarvan is „ongeveer een derde” actief op zoek. Van Andel stelt dat de huidige woningnood ernstige gevolgen heeft voor bedrijven en instellingen op het eiland. Wie geen woning heeft, is immers aangewezen op de pont naar Den Helder.

Albert Heijn

„Ongeveer 700 vacatures kunnen niet ingevuld worden omdat er geen huisvesting is”, zegt Van Andel. „Albert Heijn heeft zelfs de openingstijden aangepast aan de boottijden omdat ze anders onvoldoende personeel hebben. Restaurants gaan twee dagen dicht omdat ze geen kok hebben. In de zorg is het ook een probleem, want zorgverleners moeten ook ’s avonds werken. Die honderd woningen hebben we hard nodig.”

De corporatiebaas werkt ook aan een woonproject voor 59 Texelaars met een zware zorgbehoefte. „Anders moeten ze in Schagen of Hoorn gehuisvest worden. Dat is voor een Texelaar heel erg.”

Van Andel twijfelt of de provincie gelijk heeft met zijn prognose dat er in de toekomst minder behoefte is aan woningen. „De vergrijzing is er wel, maar tegelijk heb je meer werknemers in het toerisme en de zorg nodig. Als je voor hun geen huizen bouwt, zul je de toeristensector moeten saneren. Dan moet je minder toeristen gaan ontvangen.”

Kwaliteit

De Belgische bouwer Timmermans verzekert dat zijn tijdelijke huizen minstens van dezelfde kwaliteit zijn als ’gewone’ huizen. „De materialen die we gebruiken zijn beter dan in de klassieke houten skeletbouw, alleen al omdat het sterker moet zijn omdat je het moet verplaatsen. De huizen moeten bovendien voldoen aan bouweisen die op Texel nog strenger zijn dan elders.”

Timmermans moet contractueel zwijgen over de prijs van de huizen. „Maar ze zijn goedkoper dan de klassieke bouw”. De bouwkosten van een gemiddelde sociale huurwoning in Nederland bedragen €123.000 inclusief btw.

Een duurzame bijkomstigheid is dat de huizen bijna volledig recyclebaar zijn, aldus Timmermans. Hij merkt in Nederland grote belangstelling. „We zijn in gesprek met veel Nederlandse woningcorporaties. Vandaar dat we ook overwegen om hier een fabriek te starten. We krijgen zoveel vraag.”