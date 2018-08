Amerikaanse ambassade in Ankara beschoten

Sommige kogels raakten een wachtpost, maar niemand raakte gewond. Onbekend is om hoeveel schutters het gaat. De auto van waaruit werd geschoten wist te ontkomen.

De betrekkingen tussen de VS en Turkije zijn momenteel zeer gespannen. De regeringen van beide landen hebben onder andere een conflict over de Amerikaanse dominee Andrew Brunson, die in Turkije op beschuldiging van terrorisme wordt vastgehouden.

De VS hebben onlangs sancties en strafheffingen aan Turkije opgelegd als drukmiddel om Brunson te vrij te krijgen. Als gevolg daarvan is de nationale munteenheid, de lira, de afgelopen tijd sterk in waarde gedaald. President Recep Tayyip Erdogan spreekt van een ,,economische oorlog".