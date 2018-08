Onderzoek naar bankfraude advocaat Trump

De leningen maken deel uit van een groter onderzoek of Cohen bank- en belastingfraude heeft gepleegd, en voor mogelijke schendingen van de campagnewetgeving in verband met een betaling van 130.000 dollar aan porno-actrice Stormy Daniels.

Het onderzoek bekijkt of Cohen de waarde van zijn bezittingen van de taxibedrijven hoger voorstelde om zo de leningen te verkrijgen. Volgens de krant is het onderzoek in de laatste fase en wordt eind augustus een aanklacht van justitie richting Cohen verwacht.