Man (38) opgepakt na bewusteloos slaan buschauffeur om mondkapje

De politie startte direct na de zware mishandeling een uitgebreid onderzoek. Ook werden camerabeelden in de bus veiliggesteld. Op heftige beelden die online circuleerden was te zien dat de buschauffeur hard werd toegetakeld. “De verdachte werd op dinsdag 13 oktober aangehouden en betreft een 38-jarige man uit Amsterdam. Hij is overgebracht naar een politiebureau en later in verzekering gesteld. Op dit moment deelt de politie geen verdere informatie over de verdachte”, aldus de politie.

Met de buschauffeur gaat het naar omstandigheden gelukkig beter, maar het incident heeft wel een enorme impact op hem gehad. Hij liep door de mishandeling een hersenschudding, gekneusde ribben, een gehavend gezicht en gebit op en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht voor behandeling aan het letsel.

“De corona-crisis en de bijbehorende maatregelen vragen van iedereen in de samenleving aanpassingen. Geweld tegen werknemers met een publieke taak die de maatregelen proberen te handhaven is onacceptabel en nemen de politie en het Openbaar Ministerie dan ook zeer serieus”, meldt de politie. Eerder sprak ook de Amsterdamse verkeerswethouder Sharon Dijksma en de directie van het GVB afschuw uit over het incident.