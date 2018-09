Sporten is gezond. Maar Maarten van der Weijden zwemt in Friesland drie dagen en twee nachten achterelkaar door. Dan sloopt hij zijn eigen lichaam. In het verleden ging hij hallucineren. Waarom stopt hij niet in de avond om de volgende morgen door te zwemmen?

Voor zijn fans zou dat geen enkel verschil maken. En aandacht vragen voor onderzoek naar kanker is nu al grandioos gelukt!

E.L. Dobber,

Lelystad