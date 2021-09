Man (38) opgepakt na moord op Britse lerares Sabina Nessa

De 28-jarige Nessa verdween op 17 september nadat ze haar huis in Londen had verlaten. Ze zou een vriend ontmoeten in een café dat zich op een paar minuten van haar woning bevond, maar daar kwam ze nooit aan. Een voorbijganger vond haar lichaam later in het Cator Park.

De tekst loopt verder onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

De politie maakte zondag bekend dat een 38-jarige man is opgepakt op verdenking van moord. De politie arresteerde hem ’s nachts in het graafschap East Sussex, ten zuiden van Londen. „De familie van Sabina is geïnformeerd over deze belangrijke ontwikkeling”, zei een politiefunctionaris in een verklaring.

’Weer een onschuldige vrouw’

De dood van de docente leidde tot geschokte reacties, ook vanuit het Britse koningshuis. Catherine, de echtgenote van prins William, condoleerde de nabestaanden in een bericht op Twitter. Ze noemde het enorm treurig dat „weer een onschuldige jonge vrouw het leven heeft verloren op onze straten”.

Op een wake voor Nessa op Pegler Square kwamen vrijdag nog zo’n vijfhonderd mensen af, berichtte de BBC. De zus van het slachtoffer sprak geëmotioneerd de menigte toe. „We hebben een fantastische, zorgzame en prachtige zus verloren”, zei Jebina Yasmin Islam. „Ze heeft deze wereld veel te vroeg verlaten.”

De tekst loopt verder onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Er ontstond eerder dit jaar al ophef na de moord op een vrouw in de Britse hoofdstad. De 33-jarige Sarah Everard werd in maart ontvoerd en gewurgd toen ze naar huis liep. De politie arresteerde dezelfde maand nog een verdachte: politieman Wayne Couzens. Hij heeft schuld bekend.