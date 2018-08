ProRail: het spoor is bijna vol

Het wordt al met al steeds voller op het spoor. Treinen rijden steeds meer en steeds sneller om de groei van het aantal reizigers aan te kunnen. ProRail verdeelt de spoorcapaciteit onder alle vervoerders en kwam maandag met de verdeling voor 2019.

Volgend jaar maken de treinen in 2,2 miljoen reizen naar verwachting een recordaantal van ruim 165 miljoen treinkilometers. Ter vergelijking: dit waren er in 2004 129 miljoen. Voor volgend jaar staan er ook 8 procent meer goederentreinen ingepland dan dit jaar. Wel zijn er iets minder werkzaamheden voorzien.

Dit weekend liet NS-topman Roger van Boxtel ook weten dat ,,we tegen de grenzen van het systeem" aan lopen. Volgens hem wordt het nog een hele kluif om het huidige prestatieniveau vast te houden. ,,Elk jaar kiezen meer mensen voor de trein. Daar zijn we blij mee. Tegelijk vergroot dat de kans op drukte en vertraging, ondanks alle maatregelen die we hier samen met onze partners tegen nemen.”

Overigens is ProRail van plan om vanaf 2020 de dienstregeling te plannen in tienden van minuten. Nu gebeurt dat nog in afgeronde minuten. De spoorbeheerder verwacht dat de trein vanaf dat jaar 'nog meer' op tijd rijdt.

Verder zal de ICE naar Duitsland binnen ons land sneller kunnen rijden. Dat levert tussen Amsterdam en Utrecht drie minuten tijdwinst op. Reizigersvervoerder Qbuzz is nieuw op het spoor. Die gaat rijden op de MerwedeLinge-lijn, in plaats van Arriva.