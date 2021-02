Longtransplantatie fataal; donor bleek corona te hebben

Het zou gaan om het eerste bewezen geval van een besmetting via een orgaan van een donor.

Het geval is gepubliceerd in het American Journal of Transplantation. Het gaat om een in het universiteitsziekenhuis van de Universiteit van Michigan in Ann Arbor uitgevoerde operatie. De donor, een vrouw die bij een verkeersongeval fataal hersenletsel had opgelopen, had geen medisch verleden met corona of klachten in die richting voor het overlijden en een pcr-test (op de bovenste luchtwegen) was negatief.

Voor de artsen in het ziekenhuis was er dan ook geen reden om aan te nemen dat er iets met het setje longen mis was.

Volgens dr. Daniel Richard Kaul, directeur van de transplantatie-afdeling van het ziekenhuis, wezen de standaardtests niet uit dat er sprake kon zijn van corona. „We zouden de longen absoluut niet hebben gebruikt als er wel aanwijzingen voor Covid-19 waren gevonden”, verklaarde hij tegen Kaiser Health News.

De ontvangster, ook negatief getest op corona middels een vergelijkbare test, kreeg haar nieuwe longen. De operatie verliep voorspoedig en de patiënte leek de eerste twee dagen na de operatie aan de beterende hand.

Op dag drie kreeg ze koorts en andere ziekteverschijnselen. Een pcr-test wees in eerste instantie niet op corona, maar na verder onderzoek van longvocht kwam onomstotelijk vast te staan de er wel sprake was van het longvirus. Sterker nog, het werd duidelijk dat het afkomstig was van de donorlongen. Ook een van de artsen die de transplantatie uitvoerden, raakte besmet.

Verdere behandeling nadat duidelijk was dat de vrouw aan corona leed, sloeg maar niet aan. Eenenzestig dagen na de operatie overleed ze alsnog. De eveneens besmette arts is er wel weer bovenop.

Hoewel er geen verwijtbare fouten zijn gemaakt, heeft het trieste geval wel geleid tot vernieuwde richtlijnen en protocollen. De belangrijkste daarvan is dat voorafgaand aan iedere transplantatie ook het longvocht moet worden gecontroleerd op Covid-19. Verder worden de eisen ten aanzien van beschermende kleding aangescherpt.