’Beginnersrijbewijs schrappen’

Dat is ook de conclusie van een wetenschappelijk onderzoek door het centrum van Justitie en Veiligheid.Elke gemiddelde Nederlander had echter vooraf al kunnen voorspellen dat dit de uitkomst zou zijn. Want waarom zou eerder je rijbewijs halen, je latere gedrag veranderen?

We zitten nu opgescheept met nog meer auto’s op de weg (files) en nog meer van die jochies met hun petjes achterstevoren die alle regels aan hun laars lappen. Wat had de verantwoordelijke minister destijds eigenlijk voor ogen met deze maatregel ?

Jan Pronk, Beverwijk

