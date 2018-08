Dodental nieuwe aardbevingen Lombok loopt op

De zwaarste beving, ten noordoosten van Lombok op een diepte van 10 kilometer, had een kracht van 6,9. Daarvoor was er al een van 6,3 gemeten. Er is ook nog een groot aantal naschokken gevoeld. Verscheidene gebouwen en huizen die nog overeind stonden, zijn alsnog ingestort. De elektriciteit is vrijwel overal op het eiland uitgevallen. Inmiddels zijn meer dan 400.000 bewoners dakloos geraakt.

