Zo overleefde stewardess 10 uur in zee

Stewardess Kay Longstaff viel 100 kilometer uit de kust van Pula, Kroatië in zee. Dat gebeurde zaterdag rond middernacht. De Engelse had aardig wat gedronken die avond. Ze droeg een korte broek en een topje.

Kay dobberde rond en de secondes werden minuten en uiteindelijk na tien uur werd ze gelokaliseerd.

Haar redders vertelden dat ze zich met yoga-oefeningen en zingen in leven heeft gehouden. Door de yoga was ze ook superfit. Het zingen maakte dat ze de kou van het 20 graden warme water niet voelde.

Kay is opgenomen in een plaatselijk ziekenhuis met lichte onderkoelingsverschijnselen maar kon na onderzoek alweer naar huis.

Een expert in overlevingstechnieken zegt in The Sun dat Kay alle geluk van de wereld had dat de zee zo warm en kalm is. Bij een graad of vijf overleef je maar een uur, bij vijftien al zes uur. Bij 20 graden is 25 uur het maximaal haalbare. „Maar het grootste geluk dat ze had is dat ze gevonden werd. Het is toch zoeken naar een naald in een hooiberg”, aldus Mike Tipton.

Bekijk ook: Vrouw slaat overboord op cruiseschip en wordt tien uur later gered

Bekijk ook: Woede om naheffing parkeerboete Kroatië